Анже — Гавр. Прямая трансляция
«Челси» после скандального интервью о Мадриде готов продать Энцо Фернандеса — The Guardian

«Челси» после скандального интервью о Мадриде готов продать Энцо Фернандеса — The Guardian
«Челси» больше не исключает вариант продажи Энцо Фернандеса, сообщает The Guardian.

По данным источника, лондонский клуб готов рассмотреть предложения по 25-летнему аргентинцу, а одним из приоритетов на рынке может стать усиление центра поля. В числе интересующих «синих» игроков называется Алекс Скотт из «Борнмута».

Напомним, «Челси» приобрёл Фернандеса у «Бенфики» в январе 2023 года за € 121 млн. Его контракт действует до лета 2032 года.

Ранее хавбек заявил, что хотел бы жить в Мадриде, после чего главный тренер Лиам Росеньор отстранил его на два матча. Позже агент игрока Хавьер Пасторе сообщил, что переговоры о новом контракте приостановлены из-за условий и могут возобновиться после ЧМ-2026.

Отмечается, что «Челси» готов рассматривать продажу только при предложении от € 150 млн, при этом вариант продолжения сотрудничества также остаётся открытым.

