Гендиректор «Акрона» отреагировал на слова Артёма Дзюбы о проклятии клуба

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал высказывание форварда команды Артёма Дзюбы о проклятии клуба.

«Это эмоции футболиста, который раздосадован таким результатом. Его личные эмоции я понять могу. Должны играть, побеждать, проявлять характер на поле. Секрет успеха в нашем случае только такой. Мне кажется, что мы сейчас должны проявить себя как одна команда, играть дисциплинированно, выходить на поле и побеждать», — сказал Клюшев в эфире программы «РецепТура» на «Матч Премьер».

После 24 туров «Акрон» набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. В субботу, 18 апреля, команда Заура Тедеева на выезде сыграет с казанским «Рубином».

