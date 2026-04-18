Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Гавр. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Московскому «Динамо» исполнилось 103 года

Комментарии

ФК «Динамо» Москва празднует день рождения. В субботу, 18 апреля, команде исполнилось 103 года.

«103 года — это тысячи сыгранных матчей и забитых голов. Это легенды, создававшие историю нашего футбола, и те, кто сегодня продолжает писать эту историю на поле. Это миллионы болельщиков, чья бесконечная вера и преданность вдохновляют на новые победы. Это атмосфера праздника каждый раз, когда зритель идёт на стадион.

«Динамо» — не просто футбольный клуб, а неотъемлемая часть культурного кода страны. Одна жизнь — одна команда! С праздником, динамовцы», — говорится в сообщении официального сайта «Динамо» Москва.

За свою историю «Динамо» 11 раз становилось чемпионом СССР, шесть раз выигрывало Кубок СССР и один раз побеждало в Кубке России.

В чемпионате России клуб один раз выиграл серебряные медали и шесть раз становился бронзовым призёром турнира.

Материалы по теме
«Пари НН» — «Динамо» Москва. Ролан Гусев и голы
«Пари НН» — «Динамо» Москва. Ролан Гусев и голы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android