Московскому «Динамо» исполнилось 103 года

ФК «Динамо» Москва празднует день рождения. В субботу, 18 апреля, команде исполнилось 103 года.

«103 года — это тысячи сыгранных матчей и забитых голов. Это легенды, создававшие историю нашего футбола, и те, кто сегодня продолжает писать эту историю на поле. Это миллионы болельщиков, чья бесконечная вера и преданность вдохновляют на новые победы. Это атмосфера праздника каждый раз, когда зритель идёт на стадион.

«Динамо» — не просто футбольный клуб, а неотъемлемая часть культурного кода страны. Одна жизнь — одна команда! С праздником, динамовцы», — говорится в сообщении официального сайта «Динамо» Москва.

За свою историю «Динамо» 11 раз становилось чемпионом СССР, шесть раз выигрывало Кубок СССР и один раз побеждало в Кубке России.

В чемпионате России клуб один раз выиграл серебряные медали и шесть раз становился бронзовым призёром турнира.