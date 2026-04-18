«Пари НН» — «Динамо»: во сколько начало матча 25-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 апреля, состоится матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Пари НН» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 24 туров чемпионата России нижегородская команда набрала 21 очко и занимает 14-е место. Бело-голубые заработали 34 очка и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре «Пари НН» разделил очки с «Балтикой» — 2:2, а подопечные Ролана Гусева победили «Акрон» со счётом 3:2.

Самые титулованные футбольные клубы России: