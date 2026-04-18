«Оренбург» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 12:00 мск

Сегодня, 18 апреля, состоится матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Оренбург» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 24 туров чемпионата России команда из Оренбурга набрала 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Железнодорожники заработали 45 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре команда Ильдара Ахметзянова сыграла вничью с «Рубином» (0:0). Подопечные Михаила Галактионова также не выявили победителя в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1).