«Челси» — «МЮ»: во сколько начало матча 33-го тура АПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 18 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Матч не будет официально показан на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 32 туров чемпионата Англии лондонская команда набрала 48 очков и занимает шестое место. «Красные дьяволы» заработали 55 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре «Челси» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:3, а «Манчестер Юнайтед» уступил «Лидсу» — 1:2.

