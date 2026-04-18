Анже — Гавр. Прямая трансляция
Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 18 апреля 2026 года

Сегодня, 18 апреля, состоятся семь матчей 29-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 18 апреля (время московское):

10:00. «СКА-Хабаровск» — «Ротор»;
13:30. «Сокол» — «Урал»;
15:00. «Чайка» — «Факел»;
15:00. «Уфа» — «Черноморец»;
17:00. «Шинник» — «Арсенал» Тула;
17:00. «Родина» — «Волга» Ульяновск;
17:30. «Нефтехимик» — «Спартак» Кострома.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 59 очков за 28 матчей. На второй строчке располагается московская «Родина» (55 очков). Тройку лидеров замыкает «Урал» из Екатеринбурга (49).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
