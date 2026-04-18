Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, состоятся семь матчей 29-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 18 апреля (время московское):

10:00. «СКА-Хабаровск» — «Ротор»;

13:30. «Сокол» — «Урал»;

15:00. «Чайка» — «Факел»;

15:00. «Уфа» — «Черноморец»;

17:00. «Шинник» — «Арсенал» Тула;

17:00. «Родина» — «Волга» Ульяновск;

17:30. «Нефтехимик» — «Спартак» Кострома.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 59 очков за 28 матчей. На второй строчке располагается московская «Родина» (55 очков). Тройку лидеров замыкает «Урал» из Екатеринбурга (49).