Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, состоятся четыре матча в 25-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 18 апреля (время московское):

12:00. «Оренбург» — «Локомотив»;

14:30. «Крылья Советов» — ЦСКА;

17:00. «Рубин» — «Акрон»;

19:30. «Пари НН» — «Динамо» Москва.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 53 очка после 24 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 52 очка после 24 матчей. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 45 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (15), на 15-й строчке находится «Оренбург» (20).

