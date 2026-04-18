Расписание матчей 33-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 18 апреля, матчем «Брентфорд» — «Фулхэм» стартует 33-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 33-го тура АПЛ (время московское):
18 апреля, суббота:
14:30. «Брентфорд» — «Фулхэм»;
17:00. «Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут»;
17:00. «Лидс Юнайтед» — «Вулверхэмптон»;
19:30. «Тоттенхэм Хотспур» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
22:00. «Челси» — «Манчестер Юнайтед».
19 апреля, воскресенье:
16:00. «Эвертон» — «Ливерпуль»;
16:00. «Ноттингем Форест» — «Бёрнли»;
16:00. «Астон Вилла» — «Сандерленд»;
18:30. «Манчестер Сити» — «Арсенал».
20 апреля, понедельник:
22:00. «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 70 очков за 32 матча.