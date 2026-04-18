«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: во сколько начало финала Кубка Испании, где смотреть матч

Сегодня, 18 апреля, состоится финал Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Альберола Рохас. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М Мадрид — Реал Сосьедад Сан-Себастьян

На стадии полуфинала команда Диего Симеоне по сумме двух матчей победила «Барселону» со счётом 4:3. На аналогичной стадии «Реал Сосьедад» прошёл «Атлетик» Бильбао со счётом 2:0.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале минувшего розыгрыша сине-гранатовые победили мадридский «Реал» — 3:2.

