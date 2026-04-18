Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челси — Манчестер Юнайтед: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 18 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Челси» и «Манчестер Юнайтед» друг с другом:

АПЛ, 5-й тур, 20 сентября 2025 года, «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 2:1;
АПЛ, 37-й тур, 16 мая 2025 года, «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0;
АПЛ, 10-й тур, 3 ноября 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 1:1;
АПЛ, 31-й тур, 4 апреля 2024 года, «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 4:3;
АПЛ, 15-й тур, 6 декабря 2023 года, «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 2:1.

С историей личных встреч «Челси» и «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Челси» Росеньор поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Юнайтед»

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android