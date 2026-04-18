«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 18 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Челси» и «Манчестер Юнайтед» друг с другом:

АПЛ, 5-й тур, 20 сентября 2025 года, «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 2:1;

АПЛ, 37-й тур, 16 мая 2025 года, «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0;

АПЛ, 10-й тур, 3 ноября 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 1:1;

АПЛ, 31-й тур, 4 апреля 2024 года, «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 4:3;

АПЛ, 15-й тур, 6 декабря 2023 года, «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 2:1.

