«Крылья Советов» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:30

Сегодня, 18 апреля, состоится матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 24 туров чемпионата России самарская команда набрала 22 очка и занимает 13-е место. Красно-синие заработали 42 очка и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре «Крылья Советов» разделили очки с «Ахматом» — 2:2, а подопечные Фабио Челестини уступили «Сочи» со счётом 0:1.

