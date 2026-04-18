ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Крылья Советов — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 14:30

«Крылья Советов» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:30
Сегодня, 18 апреля, состоится матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Крылья Советов» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 24 туров чемпионата России самарская команда набрала 22 очка и занимает 13-е место. Красно-синие заработали 42 очка и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре «Крылья Советов» разделили очки с «Ахматом» — 2:2, а подопечные Фабио Челестини уступили «Сочи» со счётом 0:1.

