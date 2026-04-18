«Пари НН» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 18 апреля, состоится матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Пари НН» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра выступит Андрей Прокопов. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 24 туров чемпионата России нижегородская команда набрала 21 очко и занимает 14-е место. Бело-голубые заработали 34 очка и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре «Пари НН» разделил очки с «Балтикой» (2:2), а подопечные Ролана Гусева победили «Акрон» со счётом 3:2.

