«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция финала Кубка Испании начнётся в 22:00

Сегодня, 18 апреля, состоится финал Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра выступит Хавьер Альберола Рохас. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии полуфинала команда Диего Симеоне по сумме двух матчей победила «Барселону» со счётом 4:3. На аналогичной стадии «Реал Сосьедад» прошёл «Атлетик» из Бильбао (2:0).

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале минувшего розыгрыша сине-гранатовые победили мадридский «Реал» — 3:2.

