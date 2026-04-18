Оливер Кан: «Реал» ведёт себя так, будто каждое решение судьи должно быть в его пользу

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан раскритиковал мадридский «Реал» за реакцию на судейство после очного матча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов (4:3). На 86-й минуте главный судья Славко Винчич показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «сливочных» Эдуарду Камавинга. Футболисты испанской команды были возмущены решением арбитра, а главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после матча сказал, что Винчич испортил встречу.
«Мы должны положить этому конец. Они не могут и дальше оставаться безнаказанными. Когда что-то идёт не по их плану, это всегда заканчивается хаосом. Они ведут себя так, будто каждое судейское решение должно быть принято в их пользу.
В прошлом они делали то же самое, мы снова оказались в подобной ситуации. Подобное неприемлемо, и этому должен быть положен конец. Честно говоря, это многое говорит о том, как им удалось выиграть 15 титулов Лиги чемпионов», — приводит слова Кана Marca со ссылкой на ZDF.
- 18 апреля 2026
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:13
-
11:00
-
10:55
-
10:36
-
10:36
-
10:22
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:22
-
09:11
-
09:08
-
09:05
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:00
-
07:49
-
07:40
-
07:25
-
07:13
-
06:44
-
06:35
-
06:33
-
06:19
-
06:10
-
06:05
-
05:54