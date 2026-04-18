Оливер Кан: «Реал» ведёт себя так, будто каждое решение судьи должно быть в его пользу

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан раскритиковал мадридский «Реал» за реакцию на судейство после очного матча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов (4:3). На 86-й минуте главный судья Славко Винчич показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «сливочных» Эдуарду Камавинга. Футболисты испанской команды были возмущены решением арбитра, а главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после матча сказал, что Винчич испортил встречу.

«Мы должны положить этому конец. Они не могут и дальше оставаться безнаказанными. Когда что-то идёт не по их плану, это всегда заканчивается хаосом. Они ведут себя так, будто каждое судейское решение должно быть принято в их пользу.

В прошлом они делали то же самое, мы снова оказались в подобной ситуации. Подобное неприемлемо, и этому должен быть положен конец. Честно говоря, это многое говорит о том, как им удалось выиграть 15 титулов Лиги чемпионов», — приводит слова Кана Marca со ссылкой на ZDF.

