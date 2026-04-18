ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Оливер Кан: «Реал» ведёт себя так, будто каждое решение судьи должно быть в его пользу

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан раскритиковал мадридский «Реал» за реакцию на судейство после очного матча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов (4:3). На 86-й минуте главный судья Славко Винчич показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «сливочных» Эдуарду Камавинга. Футболисты испанской команды были возмущены решением арбитра, а главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после матча сказал, что Винчич испортил встречу.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Мы должны положить этому конец. Они не могут и дальше оставаться безнаказанными. Когда что-то идёт не по их плану, это всегда заканчивается хаосом. Они ведут себя так, будто каждое судейское решение должно быть принято в их пользу.

В прошлом они делали то же самое, мы снова оказались в подобной ситуации. Подобное неприемлемо, и этому должен быть положен конец. Честно говоря, это многое говорит о том, как им удалось выиграть 15 титулов Лиги чемпионов», — приводит слова Кана Marca со ссылкой на ZDF.

Материалы по теме
«Почему это заняло так много времени?» Кан — о назначении Мари-Луизе Эты тренером «Униона»

Самые скандальные футболисты в истории:

