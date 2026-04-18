«Реал» не намерен продавать Винисиуса, Мбаппе или Беллингема — El Mundo

Руководство мадридского «Реала» убеждено, что у команды большой потенциал, который не смогли раскрыть тренеры Карло Анчелотти, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа за последние два года. Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, боссы «сливочных» отмечают, что команду преследуют травмы, а задача тренера заключается в том, чтобы заставить футболистов сыграться. В клубе признают, что есть области, требующие доработки, но ядро ​​команды «мирового класса». На текущий момент «Реал» не рассматривает вариант с уходом нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора, а также полузащитника Джуда Беллингема.

