Главная Футбол Новости

Капелло раскритиковал уровень Серии А

Капелло раскритиковал уровень Серии А
Итальянский тренер Фабио Капелло выразил недовольство современным уровнем Серии А.

«[Вылет итальянских команд из еврокубков] не единичный случай, а реальность. И хватит сравнений с Премьер-лигой, нас выбивают боснийцы, турки и норвежцы. В Серии А судьи слишком часто свистят, мало таланта, мало бега и плохая защита…

Те же Мактоминей, Хойлунд или Мален, которые за рубежом играли от случая к случаю, в Италии делают разницу и порой доминируют физически. Это значит, что они находятся в среде, где им проще», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Скотт Мактоминей подписал контракт с «Наполи» в августе 2024 года за € 30 млн. Расмус Хойлунд присоединился к команде в сентябре 2025 года на правах аренды. Фабио Капелло возглавлял сборную России с июля 2012 по июль 2016 года.

