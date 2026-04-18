Нико Пас высказался о возможном возвращении в «Реал» летом

Полузащитник «Комо» Нико Пас ответил на вопрос о потенциальном возвращении в мадридский «Реал» грядущим летом. Ранее СМИ сообщали о готовности «сливочных» выкупить выпускника своей академии за € 9 млн.

«Я не хочу думать об этом. Я на 100% сосредоточен на «Комо». Хочу выкладываться на поле на все 100%. Если в будущем появится возможность [вернуться в «Реал»], то посмотрим», — приводит слова Паса Sport Mediaset.

21-летний футболист находился в системе «Королевского клуба» с 2016 по 2024 год, когда перешёл в «Комо». В нынешнем сезоне Пас принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами.

