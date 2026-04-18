ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Президент «Реала» составил список из восьми футболистов, которые покинут клуб — Sport.es

Президент «Реала» составил список из восьми футболистов, которые покинут клуб — Sport.es
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен провести структурное обновление команды по окончании нынешнего сезона. Функционер составил список из восьми футболистов, которые покинут стан «сливочных» летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, первым игроком в указанном списке является полузащитник Эдуарду Камавинга, просивший об уходе минувшим летом. Планируется, что клуб покинут защитники Фран Гарсия и Рауль Асенсио, а также полузащитник Даниель Себальос. «Реал» не собирается продлевать контракты с защитниками Давидом Алабой и Даниэлем Карвахалем, заканчивающиеся грядущим летом. Также «сливочные» намерены отдать в аренду нападающих Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсию.

Подчёркивается, что не исключён вариант с продажей либо Винисиуса Жуниора, либо Джуда Беллингема.

