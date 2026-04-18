«Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск» благодаря дублю Азнаурова в матче 29-го тура Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и волгоградский «Ротор». Игра прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матвей Заика из Ростова-на-Дону. Победу в матче со счётом 2:1 праздновала команда гостей.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Ротора» Имран Азнауров на шестой минуте. На 18-й минуте счёт сравнял форвард хабаровчан Хакобо Алькальде. Спустя восемь минут Азнауров оформил дубль и снова вывел гостей вперёд.

По состоянию на текущий момент «СКА-Хабаровск» набрал 35 очков и находится на 13-м месте турнирной таблицы. «Ротор» заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» на выезде встретится с костромским «Спартаком» 22 апреля, а «Ротор» в этот же день в домашнем матче сыграет с московской «Родиной».