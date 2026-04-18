ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
СКА-Хабаровск — Ротор, результат матча 18 апреля 2026, счет 1:2, 29-й тур Первой лиги 2025/2026

«Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск» благодаря дублю Азнаурова в матче 29-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 29-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и волгоградский «Ротор». Игра прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матвей Заика из Ростова-на-Дону. Победу в матче со счётом 2:1 праздновала команда гостей.

Россия — Лига PARI . 29-й тур
18 апреля 2026, суббота. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Ротор
Волгоград
0:1 Азнауров – 6'     1:1 Алькальде – 18'     1:2 Азнауров – 26'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Ротора» Имран Азнауров на шестой минуте. На 18-й минуте счёт сравнял форвард хабаровчан Хакобо Алькальде. Спустя восемь минут Азнауров оформил дубль и снова вывел гостей вперёд.

По состоянию на текущий момент «СКА-Хабаровск» набрал 35 очков и находится на 13-м месте турнирной таблицы. «Ротор» заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» на выезде встретится с костромским «Спартаком» 22 апреля, а «Ротор» в этот же день в домашнем матче сыграет с московской «Родиной».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
