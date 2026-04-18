Ахметзянов: «Оренбург» сделает всё возможное, чтобы набрать очки с «Локомотивом»
Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов сообщил о намерении команды набрать очки в матче 25‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 18 апреля, в Оренбурге и начнётся в 12:00 по московскому времени.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Локомотив М
Москва
«Для нас это определённая возможность, чтобы набрать очки. Мы хотим выйти и сделать всё возможное и невозможное. К нам приезжает серьёзный соперник, команда находится в тройке лидеров, они решают свои задачи, мы — свои. Знаю, что легко не будет, нужно отдать все силы, чтобы постараться добиться нужного результата», — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».
- 18 апреля 2026
