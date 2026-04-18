Ахметзянов: «Оренбург» сделает всё возможное, чтобы набрать очки с «Локомотивом»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов сообщил о намерении команды набрать очки в матче 25‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 18 апреля, в Оренбурге и начнётся в 12:00 по московскому времени.

«Для нас это определённая возможность, чтобы набрать очки. Мы хотим выйти и сделать всё возможное и невозможное. К нам приезжает серьёзный соперник, команда находится в тройке лидеров, они решают свои задачи, мы — свои. Знаю, что легко не будет, нужно отдать все силы, чтобы постараться добиться нужного результата», — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».