«Ювентус» опасается, что «Барселона» может перехватить у них Бернарду Силву — Tuttosport

В «Ювентусе» считают, что со стороны «Барселоны» существует угроза прогрессу, которого туринский клуб добился в переговорах с полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, португальский футболист взял пару недель на обдумывание будущего после «Манчестер Сити», который он покинет по окончании нынешнего сезона. Подчёркивается, что «Барселона» оказывала «магическое притяжение на Бернарду с самого детства».

При этом заработная плата 31-летнего полузащитника в стане «горожан» выше, чем может быть при переходе в итальянский гранд. Сейчас Силва получает € 8-9 млн в год, потолок зарплат в «Ювентусе» — € 7 млн.

