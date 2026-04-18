«Оренбург» — «Локомотив»: после первого тайма счёт в матче не открыт

В эти минуты проходит матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Оренбург» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт в матче 0:0.

После первого тайма счёт во встрече не открыт.

После 24 туров чемпионата России команда из Оренбурга набрала 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Железнодорожники заработали 45 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре команда Ильдара Ахметзянова сыграла вничью с «Рубином» (0:0). Подопечные Михаила Галактионова также не выявили победителя в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1).