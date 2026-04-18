Эдуард Мор: «Спартак» может занять третье место в РПЛ, у них самый благоприятный календарь

Известный российский экс-футболист Эдуард Мор высказал мнение о шансах «Спартака» в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубке России, а также о предстоящей игре с грозненским «Ахматом».

«Выигрыш Кубка России для «Спартака» явно будет успехом. В этом можно даже не сомневаться. Если говорить про чемпионат, то хорошим результатом будет третье место, потому что за чемпионство уже не поборешься. Среди четырёх клубов, которые борются за третье место, у «Спартака» самый благоприятный календарь. Мне кажется, «Спартак» может занять третье место. Другое дело, что традиционно с «Ахматом» очень тяжело играть. Если удастся обыграть «Ахмат», «Спартак» вполне может стать бронзовым призёром», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.