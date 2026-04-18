Мор: если «Балтика» займёт третье место в РПЛ, Талалаеву можно ставить памятник у стадиона

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказал мнение, что главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву можно будет поставить памятник у стадиона, если команда займёт третье место в Мир РПЛ. После 24 туров она занимает четвёртое место, отставая от третьей строчки на очко.

«Сейчас против «Балтики» пытаются играть их же оружием: самоотдача, дисциплина, борьба. Если «Балтика» не получает преимущество в этих компонентах, им сложно одерживать победу. Если «Балтика» в итоге займёт третье место, это будет фантастика. Шансы есть, и, если это удастся, будет фантастика. Я вообще с ума сойду. Талалаеву можно будет сразу ставить памятник возле стадиона», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме Радимов критически высказался о ситуации в «Балтике» после дисквалификации Талалаева

Самые титулованные футбольные клубы России: