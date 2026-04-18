В «Реале» считают, что вылет клуба из ЛЧ мог быть местью УЕФА за Суперлигу — MD

В мадридском «Реале» полагают, что решение главного судьи ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:3) Славко Винчича удалить полузащитника Эдуарду Камавинга на 86-й минуте могло быть обусловлено желанием президента УЕФА Александера Чеферина (на фото) отомстить «сливочным» за их позицию по Суперлиге. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники, близкие к «Реалу».

Отмечается возможная связь между Винчичем и Чеферином ввиду их словенского гражданства.

Напомним, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес являлся первым председателем Суперлиги, основанной в 2021 году. 11 февраля «Реал» стал последним клубом, вышедшим из этого проекта.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: