ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Реале» считают, что вылет клуба из ЛЧ мог быть местью УЕФА за Суперлигу — MD

В мадридском «Реале» полагают, что решение главного судьи ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:3) Славко Винчича удалить полузащитника Эдуарду Камавинга на 86-й минуте могло быть обусловлено желанием президента УЕФА Александера Чеферина (на фото) отомстить «сливочным» за их позицию по Суперлиге. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники, близкие к «Реалу».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

Отмечается возможная связь между Винчичем и Чеферином ввиду их словенского гражданства.

Напомним, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес являлся первым председателем Суперлиги, основанной в 2021 году. 11 февраля «Реал» стал последним клубом, вышедшим из этого проекта.

