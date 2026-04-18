В «Реале» считают, что вылет клуба из ЛЧ мог быть местью УЕФА за Суперлигу — MD
В мадридском «Реале» полагают, что решение главного судьи ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:3) Славко Винчича удалить полузащитника Эдуарду Камавинга на 86-й минуте могло быть обусловлено желанием президента УЕФА Александера Чеферина (на фото) отомстить «сливочным» за их позицию по Суперлиге. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники, близкие к «Реалу».
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
Отмечается возможная связь между Винчичем и Чеферином ввиду их словенского гражданства.
Напомним, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес являлся первым председателем Суперлиги, основанной в 2021 году. 11 февраля «Реал» стал последним клубом, вышедшим из этого проекта.
