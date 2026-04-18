Эдуард Мор: «Сочи» и «Пари НН» — главные претенденты на прямой вылет из РПЛ

Известный российский экс-футболист Эдуард Мор высказался о главных кандидатах на вылет из Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сезона.

«Понятно, что «Сочи» — главный претендент на вылет из РПЛ. У них просто мало очков. Никто не ожидал, что будут две выездные победы. Здесь им нужно поаплодировать — сыграли на ноль в двух матчах с сильнейшими соперниками. Однако разрыв большой, поэтому «Сочи» не справится. Что касается второй команды, я рассматриваю не только уровень игры, но и календарь. Это очень важный момент. Тяжелее всего набирать очки будет «Пари НН». Это второй претендент на вылет напрямую. Я говорю не с точки зрения уровня игры, а с точки зрения календаря», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.