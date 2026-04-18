ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Останкинскую башню подсветили в цвета «Спартака» в честь 104-летия московского клуба

«Спартак» опубликовал видео, на котором Останкинскую башню в Москве подсветили в цвета красно-белых в честь 104-летия московского клуба.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Спартак» Москва в соцсети VK.

«С днём рождения, «Спартак». Спасибо за поздравление, Москва!» – написала пресс-служба красно-белых на странице в VK.

19 апреля «Спартак» сыграет с «Ахматом» в матче 25-го тура Мир РПЛ. После 24 туров соревнования московский клуб набрал 42 очка и занимает шестое место. Последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/2017. Всего «Спартак» 22 раза выигрывал чемпионаты СССР и России.

