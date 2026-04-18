Галактионов: «Локомотив» хочет реабилитироваться за ничью с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов перед матчем 25‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» отметил, что команда стремится реабилитироваться за ничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) на прошлых выходных. Встреча проходит в данный момент в Оренбурге. На момент написания новости счёт в матче 0:0.

«Нам хочется реабилитироваться после игры с махачкалинским «Динамо». Мы полны решимости, чтобы показать хороший футбол, двигаться по турнирной таблице вперёд, потому что мы находимся в лидирующей группе, нам нужно укреплять позиции», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».