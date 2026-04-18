ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Камавинга интересен «МЮ» и «Арсеналу», «Реал» оценивает игрока в € 60 млн — CO

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» проявляют «наиболее конкретный интерес» к полузащитнику мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. В меньшей степени 23-летний футболист интересует «Челси» и «Тоттенхэм». Также «ПСЖ» считает привлекательным вариант с возвращением игрока во Францию. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, с большей вероятностью Камавинга продолжит карьеру именно в Англии. «Королевский клуб» потребует € 60 млн за полузащитника сборной Франции. Сообщается, что в случае перехода в Премьер-лигу футболист может потребовать еженедельную зарплату в размере £ 200-250 тыс. (€ 230-280 тыс.).

Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

