Де Дзерби прокомментировал ситуацию в «Тоттенхэме» и свои планы на будущее

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби заявил, что будущее клуба будет зависеть от его отношений с руководством, а не от возможного вылета из Премьер-лиги. Итальянец отметил, что времени на решение проблем в команде нет, и призвал «ярких личностей» активизироваться в борьбе за выживание.

В своём первом интервью после подписания пятилетнего контракта он отметил неопределённость относительно своей дальнейшей работы в случае вылета «шпор» из АПЛ. Тем не менее тренер пообещал остаться тренером «Тоттенхэма» в следующем сезоне, несмотря ни на что.

«Проблема не в лиге. Проблема в том, чтобы сохранить отношения с руководством и придерживаться одних и тех же идей в проекте», — приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

После поражения в первом матче под его руководством от «Сандерленда» со счётом 0:1 команда находится в тройке худших и отстаёт от зоны безопасности на два очка за шесть туров до конца чемпионата. «Тоттенхэм» является единственной командой Премьер-лиги, которая ещё не одержала победу в 2026 году.