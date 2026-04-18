«Хуса великолепен!» Холанд отметил, что Хусанов справился с трудностями в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высоко оценил влияние защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова на команду.

«Хуса просто великолепен для нас! Всё было непросто: переезд в новую страну, незнание языка. Это тяжело. К тому же было давление, ведь он первый футболист из Узбекистана в английской Премьер-лиге», — приводит слова Холанда Sky Sports.

Хусанов перешёл в стан «горожан» в январе 2025 года из «Ланса». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

