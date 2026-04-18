ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Минспорта запросило у РФС и РПЛ позицию по лимиту на легионеров — источник

Министерство спорта запросило у Российского футбольного союза (РФС) и Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) позицию по лимиту на легионеров. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, тему лимита планировали обсудить на общем собрании РПЛ, которое состоялось в пятницу, 17 апреля, однако вопрос перенесли на следующую неделю.

Министерство спорта получит позицию клубов РПЛ на следующей неделе — в том числе и на запланированной встрече с главой министерства Михаилом Дегтярёвым, при условии, что встреча состоится. Подчёркивается, что предыдущая встреча была запланирована на сентябрь минувшего года, но была перенесена и в итоге не состоялась.

Согласно проекту приказа Министерства спорта, в сезоне-2026/2027 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На текущий момент клубы чемпионата России вправе включать в заявку до 13 легионеров, однако на поле одновременно могут находиться восемь из них.

