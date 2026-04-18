Лэмпард — о выходе «Ковентри» в АПЛ: горжусь игроками, собой и всем нашим персоналом

Главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард прокомментировал выход клуба из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу. На данный момент команда занимает первую строчку в таблице и завершит сезон как минимум в топ-2.

«Я по-настоящему горжусь — не только игроками, но и собой, и всем нашим персоналом.

Вспомните: всего 15 месяцев назад мы приехали сюда на обычном минивэне. Всё было немного туманно и неопределённо — так всегда бывает, когда начинаешь что‑то новое. Но очень быстро мы влюбились в наших игроков: в то, как они откликались на наши слова, как работали на тренировках. А ещё — в болельщиков и их невероятную поддержку.

Для меня всё это — одно из самых важных достижений в жизни. Мне невероятно повезло оказаться в таком клубе, как «Челси». Победа в Лиге чемпионов, успехи в национальных чемпионатах — это просто потрясающе! Иногда я мысленно благодарю за это Дидье Дрогба или Джона Терри: без них многого бы не случилось.

То, чего мы добились в этих условиях, — даже больше, чем мы планировали изначально. И я ни в коем случае не хочу преуменьшить заслуги игроков: они выросли как спортсмены благодаря колоссальному труду. Я невероятно горжусь тем, что могу называть себя их тренером», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

На данный момент «Ковентри» провёл 43 матча, набрал 86 очков и возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа.

Фрэнк Лэмпард возглавляет «Ковентри Сити» с ноября 2024 года. Под его руководством команда провела 79 матчей, в которых победила 43 раза и 16 сыграла вничью.

