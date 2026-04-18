Главная Футбол Новости

«Не ненавижу ни одну из этих команд». Кроос — о матчах «Барселоны» с «Атлетико» в ЛЧ

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о матчах «Барселоны» с мадридским «Атлетико» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. По итогам двух встреч сине-гранатовые уступили со счётом 2:3.

«Разве обе команды не могли проиграть? Учитывая 10 лет, проведённые в «Реале», я не хочу выбирать ни одну из них, но если бы мне пришлось сделать выбор, то это был бы «Атлетико», потому что в следующем году у них не будет таких же шансов на победу. Я не ненавижу ни одну из них, но из любви к «Реалу» я предпочитаю, чтобы они не выиграли.

Это только моё мнение, но считаю, что «Атлетико» не выиграет Лигу чемпионов. В турнире есть команды, играющие лучше них. Я считаю, что «Барселона» была лучше, но, когда так долго играешь в меньшинстве, это очень сложно. «Атлетико» всегда умеет очень хорошо защищать результат, и благодаря счёту первого матча и удалению соперника у них было большое преимущество для выхода в полуфинал.

Когда играешь в обороне таким образом и оставляешь столько свободного пространства сзади, могут возникать такие ситуации, в том числе даже удаления с поля, чтобы избежать выхода один на один с вратарём. Защита «Барселоны» очень уязвима. В минувшем году это произошло с ними в матче с «Интером», а в этом году — с «Атлетико». Как я уже сказал, если они не изменят такой стиль игры, то не выиграют Лигу чемпионов», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.

