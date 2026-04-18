Коул Палмер рассказал, что думает о работе главного тренера «Челси» Лиама Росеньора

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о работе главного тренера команды Лиама Росеньора.

«Когда тренер приходит по ходу сезона, у тебя нет предсезонки, почти нет времени на тренировки, ты просто работаешь от матча к матчу.

Но тренер хороший, и, когда у него будет полноценная предсезонка, когда он сможет полноценно донести свои идеи и выстроить игру так, как он хочет, он покажет, что он топ-тренер.

Если мы как игроки будем выступать на своём уровне и получим правильные усиления, то вместе с ним мы сможем сделать серьёзный шаг вперёд», — приводит слова Палмера The Guardian.

6 января 2026 года Лиам Росеньор стал главным тренером «Челси». Контракт с 41-летним английским специалистом рассчитан до 2032 года.

После 32 туров АПЛ «Челси» располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 48 очками.