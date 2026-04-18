Гол Батракова помог «Локомотиву» победить на выезде «Оренбург» в матче 25-го тура РПЛ

Завершился матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Оренбург» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч завершился победой команды гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в игре забил полузащитник железнодорожников Алексей Батраков на 70-й минуте.

По состоянию на текущий момент команда из Оренбурга набрала 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Железнодорожники заработали 48 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре команда Ильдара Ахметзянова сыграла вничью с «Рубином» (0:0). Подопечные Михаила Галактионова также не выявили победителя в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1).