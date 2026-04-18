«Ливерпуль» может перехватить трансферную цель «МЮ» стоимостью € 92 млн — talkSPORT

«Ливерпуль» может перехватить трансферную цель «МЮ» стоимостью € 92 млн — talkSPORT
«Ливерпуль» стал последней командой, вступившей в борьбу за полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона. Мерсисайдцы рассматривают кандидатуру 22-летнего футболиста на случай возможного ухода Кёртиса Джонса или Алексиса Мак Аллистера. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, «Ливерпулю» придётся конкурировать с «Манчестер Юнайтед» за подписание Уортона. «Орлы» потребуют не менее £ 80 млн (€ 92 млн) за трансфер игрока. «Кристал Пэлас» не хочет отпускать полузащитника, однако сам Уортон желает попробовать свои силы на более высоком уровне.

В нынешнем сезоне Уортон принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

