Скидки
Реклама
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сокол Саратов — Урал Екатеринбург, результат матча 18 апреля 2026, счет 0:3, 29-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» одержал уверенную победу над «Соколом» в матче 29-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 29-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались саратовский «Сокол» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ефим Рубцов из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 3:0 праздновала команда гостей.

Россия — Лига PARI . 29-й тур
18 апреля 2026, суббота. 13:30 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 3
Урал
Екатеринбург
0:1 Железнов – 2'     0:2 Акбашев – 57'     0:3 Морозов – 80'    

Первый мяч в игре забил полузащитник «Урала» Юрий Железнов на второй минуте. Хавбек Роман Акбашев удвоил преимущество команды гостей на 57-й минуте. Третий мяч «Соколу» забил на 79-й минуте полузащитник Никита Морозов.

По состоянию на текущий момент «Сокол» набрал 16 очков и находится на последнем, 18-м месте турнирной таблицы. «Урал» заработал 52 очка и располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Сокол» на домашнем поле встретится с красноярским «Енисеем» 22 апреля, а «Урал» в этот же день также в домашнем матче сыграет с московским «Торпедо».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события субботы: старт Кубка Стэнли, «Челси» — «МЮ», РПЛ и «Финикс» против «Уорриорз»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android