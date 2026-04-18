ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Винисиус продолжает требовать улучшенный контракт, «Реал» не намерен уступать — Пикон

Сторона крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора продолжает требовать более солидных условий контракта, чем предлагает клуб. Как подчёркивает журналист Хорхе Пикон на своей странице в социальной сети X, речь может идти о повышении зарплаты или бонусе за пролонгацию, которых ранее «сливочные» не предоставляли.

По информации источника, «Реал» не планирует улучшать условия контракта, но хочет, чтобы Винисиус остался в клубе. Сам бразильский вингер также желает остаться в команде, но постепенно приближается к статусу свободного агента, поскольку его трудовое соглашение заканчивается летом 2027 года. Вероятно, сложившаяся ситуация затянется до чемпионата мира, стартующего в июне.

