Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Оренбургом» на выезде

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о матче 25-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом», в котором железнодорожники победили со счётом 1:0. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

«Эмоции положительные, первый тайм получился вязким. Нужно понимать то, как непросто играть в Оренбурге. Синтетика… Нужно было определённое время, чтобы приспособиться к полю. Нервозности добавили быстрые жёлтые карточки. Пришлось на это реагировать. Было очень много стыков и единоборств. Одержали тяжёлую победу на выезде», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

После 25 матчей в РПЛ команда из Оренбурга набрала 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Железнодорожники заработали 48 очков и располагаются на третьей строчке.

