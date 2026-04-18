Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Оренбургом» на выезде

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о матче 25-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом», в котором железнодорожники победили со счётом 1:0. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 70'    

«Эмоции положительные, первый тайм получился вязким. Нужно понимать то, как непросто играть в Оренбурге. Синтетика… Нужно было определённое время, чтобы приспособиться к полю. Нервозности добавили быстрые жёлтые карточки. Пришлось на это реагировать. Было очень много стыков и единоборств. Одержали тяжёлую победу на выезде», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

После 25 матчей в РПЛ команда из Оренбурга набрала 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Железнодорожники заработали 48 очков и располагаются на третьей строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android