«Хотим удивить ЦСКА». Тренер «Крыльев Советов» Булатов — перед матчем с армейцами

Исполняющий обязанности тренера самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов заявил, что команда намерена удивить ЦСКА в матче 25‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Самаре и начнётся в 14:30 по московскому времени.

— Удивлены, что Дмитрий Баринов будет играть на позиции центрального защитника?

— Определённое удивление есть. Постараемся использовать слабости соперника, которые могут быть. Также мы понимаем, что у армейцев атакующий состав, который может создать нам какие‑то неудобства.

— Какие функции [в тренерском штабе] будет выполнять [Виталий] Панов?

— Мы довольны, что он присоединился к нашему тренерскому штабу. Как и все тренеры, работники клуба, он стремится к победе. В этом и будет его функционал. Мы хотим чем‑то удивить ЦСКА и отталкиваемся от своей игры, — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».