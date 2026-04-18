Созин: Челестини своими решениями по Мойзесу просто говорит боссам ЦСКА: увольте меня

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

«Упрямство — это первый признак тупости». Великая фраза из фильма «Место встречи изменить нельзя» сейчас отлично подходит к Фабио Челестини. Он упёрся, он стреляет себе в ногу, но продолжает не ставить в состав лучшего футболиста ЦСКА.

Тренер должен быть не только про тактику. Он – ещё и про психологию. Про воспитание. Но мы этого не видим. И про болельщиков он тоже как будто бы забыл. Почему он не ставит в основу лучшего футболиста своей команды? Это разве нормальное поведение тренера?! Любой тренер может поругаться с футболистом. Это рядовое событие! Потом они разговаривают, могут быть какие-то санкции, но человек возвращается. Мойзес должен играть!

Челестини своим поведением, своими решениями по Мойзесу, просто говорит боссам ЦСКА: увольте меня. Дайте мне неустойку – и я уеду. Другой причины я не вижу. Он ведь не просто настроил против себя большую часть футбольного сообщества и болельщиков ЦСКА. Он демонстрирует всем своё упрямство. Но в этом случае это далеко не лучшее его качество. И упрямством он просто добивается своих миллионов от ЦСКА», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».