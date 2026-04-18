ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Арбелоа «потребуется чудо», чтобы остаться тренером «Реала» — Marca

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа покинет занимаемую должность грядущим летом. Испанскому специалисту «потребуется настоящее чудо», чтобы остаться в команде. Об этом сообщает аккаунт The Touchline со ссылкой на Marca на странице в социальной сети X.

По информации источника, в «Королевском клубе» считают, что Арбелоа действительно привнёс положительные изменения в команду после ухода Хаби Алонсо, однако ему не удалось переломить ход сезона.

43-летний специалист был назначен на должность главного тренера «сливочных» в январе. На нынешней неделе «Реал» покинул Лигу чемпионов на стадии четвертьфинала. Ранее команда вылетела из Кубка Испании и отстаёт от «Барселоны» на девять очков в Ла Лиге.

