«Очень рад снова быть на поле». Форвард «Ливерпуля» Исак — о возвращении после травмы

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак прокомментировал своё возвращение на поле после длительного восстановления от травмы. Исак провёл три матча за клуб после восстановления от повреждения лодыжки, включая перелом малоберцовой кости. В последний раз он вышел в стартовом составе в матче Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен», отыграв первые 45 минут.

«Очевидно, я долгое время отсутствовал и усердно работал над возвращением. Очень рад снова быть на поле. Долгое отсутствие на поле никогда не бывает лёгким. Но я чувствую, что справляюсь, и, надеюсь, мы сможем добиться результатов с командой.

Конечно, мы все очень расстроены травмой [Уго Экитике]. Это очень неприятно и для него, и для команды. Мы все его поддерживаем», — приводит слова Исака официальный сайт клуба.

Исак получил травму 21 декабря 2025 года, форвард сломал голень в матче 17-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1). Уго Экитике получил травму 14 апреля 2026 года в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

В воскресенье, 19 апреля, «Ливерпуль» сыграет в гостевом матче с «Эвертоном» в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги.