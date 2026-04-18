ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Полузащитник «Ливерпуля» может усилить состав «Астон Виллы» — TEAMtalk

Полузащитник «Ливерпуля» может усилить состав «Астон Виллы» — TEAMtalk
Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс готовится покинуть команду грядущим летом. «Астон Вилла» готова активизировать интерес к 25-летнему футболисту. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, Джонс намерен уйти из клуба, поскольку не смог договориться о новом контракте. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. На текущий момент «Астон Вилла» готовит конкретное предложение по англичанину.

В нынешнем сезоне Джонс принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» может перехватить трансферную цель «МЮ» стоимостью € 92 млн — talkSPORT

