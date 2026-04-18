Аллегри отреагировал на слухи, что он может покинуть «Милан» летом

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба летом. Ранее сообщалось, что итальянский специалист не чувствует поддержки руководства.

«Останусь ли я? Все говорят об этом — это происходит всегда. Но важны результаты: моя история говорит сама за себя. Мне нравится работать и видеть прогресс: чтобы расти, мы должны работать над своими недостатками. Мы не можем выиграть Лигу чемпионов за два года, но у нас должны быть амбиции: если не думать о будущем, то останешься позади.

Мы много общаемся с клубом, но сначала нужно определить цели. На трансферном рынке я даю указания, а клуб занимается этим вопросом, говорить об этом сейчас бессмысленно. Следующая встреча [с руководством]? 12 июля…» — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Аллегри занял должность главного тренера итальянского гранда летом 2025 года. После 32 туров Серии А «Милан» набрал 63 очка и занимает третье место.

