Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри отреагировал на слухи, что он может покинуть «Милан» летом

Аллегри отреагировал на слухи, что он может покинуть «Милан» летом
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба летом. Ранее сообщалось, что итальянский специалист не чувствует поддержки руководства.

«Останусь ли я? Все говорят об этом — это происходит всегда. Но важны результаты: моя история говорит сама за себя. Мне нравится работать и видеть прогресс: чтобы расти, мы должны работать над своими недостатками. Мы не можем выиграть Лигу чемпионов за два года, но у нас должны быть амбиции: если не думать о будущем, то останешься позади.

Мы много общаемся с клубом, но сначала нужно определить цели. На трансферном рынке я даю указания, а клуб занимается этим вопросом, говорить об этом сейчас бессмысленно. Следующая встреча [с руководством]? 12 июля…» — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Аллегри занял должность главного тренера итальянского гранда летом 2025 года. После 32 туров Серии А «Милан» набрал 63 очка и занимает третье место.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android