Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ницца. Прямая трансляция
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Реала» Асенсио потерял шесть килограммов за две недели из-за болезни — COPE

Защитник «Реала» Асенсио потерял шесть килограммов за две недели из-за болезни — COPE
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио находится в больнице, где проходит обследование с целью определить вирус, вызвавший у него гастроэнтерит. Футболист потерял шесть килограммов за две недели по причине болезни. Об этом сообщает COPE на странице в социальной сети X.

Подчёркивается, что Асенсио не сможет принять участие в матче 33-го тура Ла Лиги с «Алавесом», который состоится 21 апреля.

Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне Асенсио принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android