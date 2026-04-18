Защитник «Реала» Асенсио потерял шесть килограммов за две недели из-за болезни — COPE

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио находится в больнице, где проходит обследование с целью определить вирус, вызвавший у него гастроэнтерит. Футболист потерял шесть килограммов за две недели по причине болезни. Об этом сообщает COPE на странице в социальной сети X.

Подчёркивается, что Асенсио не сможет принять участие в матче 33-го тура Ла Лиги с «Алавесом», который состоится 21 апреля.

В нынешнем сезоне Асенсио принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

