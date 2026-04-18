«Рубин» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Сегодня, 18 апреля, состоится матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Акрон» из Тольятти. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Рожков, Лобов, Сааведра, Грипши, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

После 24 туров чемпионата России казанская команда набрала 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Клуб из Тольятти заработал 22 очка и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Франка Артиги сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), а подопечные Заурбека Тедеева проиграли московскому «Динамо» (2:3).