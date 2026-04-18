Луис Энрике ответил на вопрос о фаворите полуфинального матча ЛЧ «ПСЖ» с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил, кто будет фаворитом полуфинала Лиги чемпионов, где его команда встретится с «Баварией».

– С «Челси» мы не были фаворитами [по мнению СМИ], но с «Ливерпулем» были. Что я думаю на этот раз? Неважно, кто фаворит. Важно, что мы покажем на поле.

– Что повлияет на ваш выбор состава на матч с «Лионом» в воскресенье? Давление со стороны «Ланса» или грядущий матч с «Баварией»?

– Эта неделя очень важна для чемпионата. Три матча, на кону много очков. Важно их выиграть. Затем полуфинал Лиги чемпионов. Много встреч, но нам нужно распределить силы на эти игры, мы к этому привыкли, — приводит слова Энрике L’Équipe.

Первый матч между командами состоится 28 апреля, ответный — 6 мая.

